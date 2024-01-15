Вторая смена осталась всего в 15% российских школ

Дольщики жилого комплекса «Благовест» в Сергиевом Посаде продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Но сегодняшний день новоселье отметили уже 115 семей, оставшиеся вступят в свои права на недвижимость до начала весны, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

«Выдача ключей продолжается. До конца февраля их получат все 208 семей», — уточняется в сообщении.



Возведение ЖК «Благовест» началось в 2012 году, однако в 2018 году работы остановились из-за финансовых проблем застройщика — компании «Стройинвест». В конце 2021 года недострой передали Фонду защиты прав долевого строительства Московской области, благодаря чему дом удалось построить. Сейчас новостройка введена в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учёт.



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