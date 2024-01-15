Вторая смена осталась всего в 15% российских школ

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«Также хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15 процентов – вторая смена», - рассказал Кравцов Путину.
Он также отметил, что во всех школах, в том числе в сельских, устанавливается новое оборудование.
При этом министр подчеркнул, что качество образования в первую очередь зависит от учителя.
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