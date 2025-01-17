Второй сезон молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» начинается в 2025 году

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
20 января начинается приём заявок на участие в молодёжном проекте «Театральный поединок. Школьная лига». Проект направлен на развитие навыков в области театрального искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Проект предназначен для освоения профессиональных навыков актёрской импровизации и развития импровизационных способностей. Он также способствует укреплению культурных связей между школьными театрами Московской области и помогает руководителям театральных коллективов совершенствовать свои навыки.
В проекте могут участвовать ученики школьных театров в возрасте от 12 до 18 лет, а также руководители этих театров, для которых предусмотрена отдельная программа. По результатам отборочного тура будут выбраны 40 школьных театров, которые продолжат соревноваться в очном формате. Остальные участники продолжат борьбу в дистанционном формате. Для руководителей школьных театров предусмотрены очные семинары-практикумы и онлайн-семинары.
Второй сезон проекта «Театральный поединок. Школьная лига» закончится в июне 2025 года.
Проект проводится АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства образования Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро "Регион"» и ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи».
Подать заявку можно на официальном сайте.
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