Второй сезон молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» начинается в 2025 году

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20 января начинается приём заявок на участие в молодёжном проекте «Театральный поединок. Школьная лига». Проект направлен на развитие навыков в области театрального искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Проект предназначен для освоения профессиональных навыков актёрской импровизации и развития импровизационных способностей. Он также способствует укреплению культурных связей между школьными театрами Московской области и помогает руководителям театральных коллективов совершенствовать свои навыки.





Второй сезон проекта «Театральный поединок. Школьная лига» закончится в июне 2025 года.

Проект проводится АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства образования Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро "Регион"» и ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи».

