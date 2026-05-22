Достижения.рф

«Вторжение на чужую территорию»: родителей предупредили об опасности посещения выпускных

Психолог Абравитова: родителям не стоит ходить на неофициальную часть выпускного
Фото: iStock/danielschoenen

Присутствие родителей на неофициальной части выпускного может быть психологически небезопасным для подростков. Об этом предупредила психолог Марианна Абравитова.



Она пояснила, что во время выпускного вчерашние школьники находятся в предвкушении перехода во взрослую жизнь, а чрезмерная опека со стороны родителей может испортить впечатления и нарушить процесс взросления.

«Гиперопека всегда во вред. Если родители присутствуют на таком празднике, можно сказать, что они вторгаются на чужую территорию: дети – отдельные личности, а не ваша собственность. В итоге возможны два сценария: инфантилизация или, наоборот, желание отдалиться и порвать с контролем», — отметила Абравитова в разговоре с изданием «Абзац».

Психолог призвала родителей доверять своим подросшим детям. Однако стоит заранее обсудить с ними важные моменты. Подросткам необходимо оставить пространство для самостоятельного празднования и символического шага во взрослую жизнь, заключила эксперт.

В свою очередь клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что агрессия, цинизм, непроизвольная дрожь, слезы и тошнота у готовящегося к экзаменам подростка указывает на тяжелый стресс.

«Важным признаком стресса часто бывают слезы: подростки, даже парни, начинают плакать, потому что теряют контроль над ситуацией. Кроме того, может нарушиться сон и появиться признаки панических атак: тошнота, боль в животе, нехватка воздуха, непроизвольная дрожь», — уточнил эксперт.

Он добавил, что ученик перед экзаменами может стать агрессивным, замкнутым, циничным, что является криком о помощи. Родителям в этой ситуации стоит перестать говорить про экзамен как про катастрофу, а сказать, что мама и папа все равно будут его любить, уважать и поддерживать, несмотря на полученные баллы.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0