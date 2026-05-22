«Вторжение на чужую территорию»: родителей предупредили об опасности посещения выпускных

Психолог Абравитова: родителям не стоит ходить на неофициальную часть выпускного
Присутствие родителей на неофициальной части выпускного может быть психологически небезопасным для подростков. Об этом предупредила психолог Марианна Абравитова.
Она пояснила, что во время выпускного вчерашние школьники находятся в предвкушении перехода во взрослую жизнь, а чрезмерная опека со стороны родителей может испортить впечатления и нарушить процесс взросления.
«Гиперопека всегда во вред. Если родители присутствуют на таком празднике, можно сказать, что они вторгаются на чужую территорию: дети – отдельные личности, а не ваша собственность. В итоге возможны два сценария: инфантилизация или, наоборот, желание отдалиться и порвать с контролем», — отметила Абравитова в разговоре с изданием «Абзац».
Психолог призвала родителей доверять своим подросшим детям. Однако стоит заранее обсудить с ними важные моменты. Подросткам необходимо оставить пространство для самостоятельного празднования и символического шага во взрослую жизнь, заключила эксперт.
В свою очередь клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Москве 24, что агрессия, цинизм, непроизвольная дрожь, слезы и тошнота у готовящегося к экзаменам подростка указывает на тяжелый стресс.
«Важным признаком стресса часто бывают слезы: подростки, даже парни, начинают плакать, потому что теряют контроль над ситуацией. Кроме того, может нарушиться сон и появиться признаки панических атак: тошнота, боль в животе, нехватка воздуха, непроизвольная дрожь», — уточнил эксперт.
Он добавил, что ученик перед экзаменами может стать агрессивным, замкнутым, циничным, что является криком о помощи. Родителям в этой ситуации стоит перестать говорить про экзамен как про катастрофу, а сказать, что мама и папа все равно будут его любить, уважать и поддерживать, несмотря на полученные баллы.