«Вторжение на чужую территорию»: родителей предупредили об опасности посещения выпускных

22 мая 2026, 12:38

Психолог Абравитова: родителям не стоит ходить на неофициальную часть выпускного

Присутствие родителей на неофициальной части выпускного может быть психологически небезопасным для подростков. Об этом предупредила психолог Марианна Абравитова.





Она пояснила, что во время выпускного вчерашние школьники находятся в предвкушении перехода во взрослую жизнь, а чрезмерная опека со стороны родителей может испортить впечатления и нарушить процесс взросления.





«Гиперопека всегда во вред. Если родители присутствуют на таком празднике, можно сказать, что они вторгаются на чужую территорию: дети – отдельные личности, а не ваша собственность. В итоге возможны два сценария: инфантилизация или, наоборот, желание отдалиться и порвать с контролем», — отметила Абравитова в разговоре с изданием «Абзац».

«Важным признаком стресса часто бывают слезы: подростки, даже парни, начинают плакать, потому что теряют контроль над ситуацией. Кроме того, может нарушиться сон и появиться признаки панических атак: тошнота, боль в животе, нехватка воздуха, непроизвольная дрожь», — уточнил эксперт.