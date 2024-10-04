ВЦИОМ: 77,2% россиян доверяю Путину

Фото: сайт Кремля
Президенту РФ доверяют 77,2% россиян, а 79% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Такие данные привел фонд «Общественное мнение», после опроса, проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.
«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян. Также 79% опрошенных уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.
При этом 52% положительно оценивают работу российского правительства, еще 57% считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.
Кроме того, 43% россиян поддерживают «Единую Россию», КПРФ – поддерживают 7% опрошенных, а ЛДПР - 10%. Еще по 3% российских граждан выбирают «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди».
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Элина Позднякова