ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину

Фото: сайт Кремля
По итогам опроса работу президента одобряют 78,4% россиян.
В опросе ВЦИОМ, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, 78,4% респондентов одобряют деятельность президента. Это на 0,6 процентных пункта меньше, чем за предыдущую неделю.
Оценка деятельности правительства России и его главы Михаила Мишустина в опросе ВЦИОМ составила 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно, а в опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% затруднились дать ответ.
По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.
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«Опрошенные Фондом общественного мнения оценили работу Путина на 81% положительно и на 7% отрицательно. Количество сомневающихся в ответе увеличилось на 2%. Доверие Путину выразили 80% респондентов, при этом 9% заявили о своем неуважении к нему, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие снизились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%», — говорится в сообщении.
Оценка деятельности правительства России и его главы Михаила Мишустина в опросе ВЦИОМ составила 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно, а в опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% затруднились дать ответ.
По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.
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Мира Полтева