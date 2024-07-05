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ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину

05 июля 2024, 14:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По итогам опроса работу президента одобряют 78,4% россиян.
В опросе ВЦИОМ, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, 78,4% респондентов одобряют деятельность президента. Это на 0,6 процентных пункта меньше, чем за предыдущую неделю.

«Опрошенные Фондом общественного мнения оценили работу Путина на 81% положительно и на 7% отрицательно. Количество сомневающихся в ответе увеличилось на 2%. Доверие Путину выразили 80% респондентов, при этом 9% заявили о своем неуважении к нему, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие снизились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%», — говорится в сообщении.



Оценка деятельности правительства России и его главы Михаила Мишустина в опросе ВЦИОМ составила 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно, а в опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% затруднились дать ответ.

По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.

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Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине
05 июля 2024, 13:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин пообещал ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложения Москвы по Украине.
5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту. Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с главой российского государства о мирном урегулировании ситуации на Украине.

В ходе переговоров Орбан подчеркнул, что считает эту встречу «особенной», и отметил, что Венгрия, вскоре, будет единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ознакомить Виктора Орбана с мирными предложениями Москвы.

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Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
05 июля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В том числе, да», — ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.

Кроме этого, Орбан сообщил, что его визит в Москву является следующим этапом его мирной миссии.

Ранее Виктор Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. В ходе переговоров он призвал Зеленского прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но в украинской столице это предложение отвергли.

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В Кремле стартовали переговоры Орбана и Путина
05 июля 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин встретил в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
На кадрах, обнародованных каналом, венгерский премьер и лидер российского государства жмут и друг другу руки и приступают к переговорному процессу.

Орбан уже назвал нынешнюю встречу с российским лидером «особенной». Ранее он сообщал, что в ходе встречи планирует обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.


Ранее представители ЕС уличили Венгрию в том, что она не имеет права вести переговоры от имени Союза. Орбан подтвердил, что не обладает таким мандатом, однако пообещал сделать всё, чтобы достичь мирного решения конфликта.

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#виктор орбан
#кремль
#переговоры
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Раскрыто, с какой целью Орбан прилетел в Москву
05 июля 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».
Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миссией мира.

«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным», — передает агентство MTI слова пресс-секретаря.

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит венгерского премьер-министра в Киев за последние 12 лет.

4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву. В ответ на это глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия, как председательствующая в ЕС страна, не имеет права взаимодействовать с Россией от лица всего Евросоюза.

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выступил с заявлением, в котором отметил, что Совет ЕС не давал Орбану мандата на визит в Москву от имени всего союза. По его словам, такая поездка может осуществляться только в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией.

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#виктор орбан
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Борт из Венгрии сел во «Внуково» на фоне данных о возможном визите Орбана в РФ
05 июля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Венгерский борт сел в авиагавани «Внуково» на фоне сообщений о возможном прилете премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Это следует из информации портала FlightAware.
Ранее политик заявлял, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от лица Евросоюза. Вместе с тем он обещал сделать все, что возможно для того, чтобы достичь мира.

До этого на Украине сообщали, что отвергли предложение Орбана о прекращении огня. Премьер Венгрии просил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над предложением.

Орбан также говорил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в конфликте, а просто хочет его завершения.

Сам же Зеленский, отвергая мирные инициативы, заявляет о том, что необходимо создать план по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев, в связи с большими потерями Украины.

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#россия
#венгрия
#виктор орбан
#новости
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На Украине хотят снести памятник дважды героя Советского Союза Ковпака
05 июля 2024, 11:42

Фото: istockphoto / ioanna_alexa

В Киеве депутаты городского совета проголосовали за демонтаж памятника Сидору Ковпаку — дважды Герою Советского Союза. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — говорится в сообщении нардепа.

Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города Сергею Тучкову, который был российским генералом. По заявлениям местных властей, после завершения конфликта памятник будет размещён в музее.

Также в середине мая в Херсоне, который находится под контролем Киева, мемориал Вечного огня был окружён колючей проволокой и противотанковыми ежами. Пророссийское подполье сообщило, что местным жителям запретили подходить к этому месту.

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#украина
#герой советского союза
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Глава польского МВД Семоняк: Украина понимает, что ее не примут в НАТО
05 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украина понимает, что ее не примут в НАТО. Об этом на Польском радио заявил руководитель МВД Польши Томаш Семоняк. По его мнению, на ближайшем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне республике могут показать возможность украинского членства в НАТО. Он также подчеркнул, что декларации и прочая документация не защитят Украину.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с агентством Bloomberg заявлял о понимании Киевом, что украинскую сторону не пригласят в НАТО на будущем саммите.

Экс-президент Украины резюмировал, что его страна хочет видеть что-то похожее на приглашение для того, чтобы показать знак РФ.

Накануне издание Politico опубликовало призыв аналитиков с просьбой о непринятии Украины в альянс.

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#нато
#владимир зеленский
#новости
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Ставридис: Рютте на посту генсека «вывезет» вызовы, стоящие перед НАТО
05 июля 2024, 11:14

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что Марк Рютте на посту генсека справится с вызовами альянса, сообщили в Bloomberg.
По мнению Джеймса Ставридис, отставного адмирала ВМС США и бывшего Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Марк Рютте, который осенью займёт пост генерального секретаря НАТО, обладает всеми необходимыми качествами для успешного решения задач, стоящих перед военным блоком.

«Рютте — это политик, который не ищет сложностей. Он хорошо организован, умеет работать с данными и пользуется поддержкой своих избирателей. Он всегда стремится контролировать ситуацию. Всё это указывает на то, что он обладает качествами, необходимыми для решения самых серьёзных проблем, с которыми сталкивается НАТО», — отметил бывший главнокомандующий альянса.

Ставридис также поделился, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственный лидер, который привержен членству в НАТО.

Полномочия нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Предполагается, что Рютте заменит предшественника 2 октября и вступит в должность. Как сообщала газета Politico, все 32 страны-члена НАТО согласились с этим назначением.

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«Ростех»: индо-российское предприятие передало индийским военным 35 тыс. АК-203
05 июля 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Больше 30 тысяч автоматов АК-203 передала индийским военным компания Indo-Russian Rifles Private Limited, являющаяся совместным предприятием России и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Уточняется, что всего передано 35 тысяч единиц стрелкового оружия.
По информации «Ростеха», данная поставка завершила первую фазу производства автоматов Калашникова в Индии. Для выпуска вооружений в назначенные сроки завод штата Уттар-Прадеш оборудован нужными мощностями.

Отмечено, что со стороны РФ учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited указаны входящий в госкорпорацию концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт».

АК-203 является особой версией АК-200, выполненного под индийский патрон 7,62×39 мм. Ранее в «Ростехе» сообщали о поставке российским военным пистолетов-пулеметов ПП-2000.

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#индия
#оружие
#ростех
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