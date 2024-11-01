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ВЦИОМ: 78,2% опрошенных россиян доверяют Путину

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Большая часть опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, при этом 75,8% одобряют его работу. Такие данные после опроса приводит ВЦИОМ.
Российскому президенту доверяют 78,2% респондентов, при этом 17,4% опрошенных россиян ему не доверяют. В то же время председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, и 19,8% не доверяют.

Еще 75,2% опрошенных одобряют деятельность Путина, не одобряют — 15,8%.

На сегодняшний день 36% респондентов на выборах в Госдуму проголосовали бы за «Единую Россию», 9,8% выбрали КПРФ, а 10,3% — ЛДПР. Еще 7% проголосовали за партию «Новые люди», а 3,7% отдали голоса за «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Опрос проводился 21-27 октября 2024 года. Всего опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

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«Отправлять в онкостационар»: Дерматолог рассказал, чем опасен пирсинг в ушах
Дерматолог Малахова: зуд в ушах после пирсинга говорит о том, что нужно провериться
01 ноября 2024, 17:24

Фото: iStock/Viorel Poparcea

Пирсинг стал причиной появления опухолей в ушах жительницы Балашихи.
В отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. По словам пациентки, несколько лет назад она сделала проколы ушей. После этого на месте проколов образовались келоидные рубцы. Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что к образованию келоидных рубцов больше всего склонны мочки ушей и зона пупка.
«Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отечны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отечность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания», — объяснила эксперт.

По ее словам, зона ушей наиболее склонна ко всяким новообразованиям, потому что часто травмируется волосами и шапкой, а любая травматизация свежих ран будет провоцировать возникновение рубцов.
«Если делать проколы в детском возрасте, то вероятность келоидных разрастаний меньше, потому что ткани лучше склонны к регенерации, лучше заживляются. К тому же, мы используем более тонкие иглы и сережки из специальной медицинской стали. Взрослые к подобным рекомендациям, к сожалению, относятся наплевательски», — сказала врач.

Она добавила, что в настоящее время законодательно все пирсинги относятся к бытовым услугам, поэтому эту процедуру могут проводить людям в любом возрасте.

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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина»
01 ноября 2024, 16:56

Фото: Телеграм-канал Госкорпорация «Роскосмос»

В своём Телеграм-канале «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина», который в пятницу достиг Москвы.
«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — отмечается в сообщении.

Российские спутники наблюдают за прохождением циклона, сообщает госкорпорация. Опубликованный снимок был сделан на устройство «Метеор-М».

Недавно специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мы «вступили в пору предзимья». За первый день ноября выпадет от 20 мм осадков по Московской области. 2 ноября стоит ожидать мокрый снег и дождь, температура воздуха приблизится к нулю. Синоптик также посоветовала поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто этого ещё не сделал.

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В Клину демонтировали построенный в 1950-е годы аварийный дом
01 ноября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В посёлке Туркмен городского округа Клин ликвидировали аварийный многоквартирный жилой дом. Объект находился на улице Центральной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Дом площадью 360 кв. м. был построен в 1953 году. Двухэтажное здание обследовали на техническое состояние строительных конструкций и признали аварийным. Здание включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
После расселения жильцов было решено демонтировать строение. В начале октября аварийный объект снесли. Сейчас участок свободен и расчищен от строительного мусора. На освободившейся планируют устроить газон.

По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили 253 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 182, что составляет 72% от общего количества.

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#дом
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#аварийное жильё
#клин
#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воробьёв поручил правоохранителям контролировать модернизацию ЖКХ
01 ноября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Датчики температуры и давления до конца года установят на 2105 подмосковных объектах теплоснабжения.
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв на оперативном совещании с правоохранительным блоком в Доме правительства Московской области. Его темой стал контроль за модернизацией системы ЖКХ.
«Наше совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона – это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности жителей в больших и малых городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», – сказал Воробьёв.
Как подчеркнул губернатор, сейчас на особом контроле - работа, связанная с прохождением отопительного сезона, и реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ.
«Чтобы своевременно реагировать на перебои с теплом, ведётся установка датчиков температуры и давления. Сейчас ими оборудовано более 1,6 тыс. котельных. До конца года планируется установить эти устройства на 2105 самых крупных объектах теплоснабжения. Они подключены к информационной системе и позволяют отслеживать работу теплоисточника дистанционно. Если температура падает, диспетчеру автоматически поступает сообщение, и на место оперативно отравляется аварийная группа», – рассказал глава региона.
В рамках модернизации системы ЖКХ в этом году в Подмосковье запланировано 170 мероприятий. В регионе обновят 39 котельных и 185 км теплосетей. Эта работа завершена уже на 80%. В целом же за 5 лет модернизация коснется 5,4 млн жителей Московской области.

Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах - котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах, насосных станциях, станциях водоочистки, очистных сооружениях, водно-распределительных устройствах и канализационных насосных станциях. Также обновят около 1,9 тыс. км теплосетей.

Масштаб программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую входят и представители правоохранительных органов.

Помимо этого, на совещании затронули вопросы капремонта многоквартирных домов. В этом запланировано обновить 4 тыс. МКД. За 11 лет в Подмосковье привели в порядок 20,5 многоквартирных домов. Комфортные условия жизни получили 3,5 млн жителей.

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#зима
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На экскурсиях «Активного долголетия» побывало более 60 тысяч долголетов из Подмосковья
01 ноября 2024, 16:35

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области работает 67 клубов проекта «Активное долголетие», где предлагается более 30 бесплатных занятий физическими упражнениями и творчеством, а также 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. По информации Министерства социального развития Московской области, экскурсии «Активного долголетия» посетили более 60 тысяч пенсионеров региона.
«В регионе более 370 тысяч пенсионеров участвуют в губернаторском проекте "Активное долголетие". Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки. Только в этом году свыше 60 тысяч долголетов посетили экскурсии», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Участники проекта обычно выбирают для посещения не отдельные исторические объекты, а целые города, чтобы познакомиться с их культурным наследием и историей. Каждый городской округ Московской области обладает уникальными историческими особенностями и достопримечательностями.

Проект доступен для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Узнать о ближайших клубах «Активного долголетия» можно на портале, где будет вся необходимая информация о расписании занятий.

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#людмила болатаева
#подмосковье
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Суд отправил под арест топ-менеджера швейной фабрики Громова по делу «Военторга»
01 ноября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мещанский районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу менеджера высшего звена Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова.
Это было сделано в рамках уголовного дела в отношении руководства «Военторга» о хищениях при исполнении контрактов для нужд министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости. Громову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока что он пробудет под арестом до 30 декабря 2024 года.

Ранее суд также отправил в СИЗО руководителя «Военторга» Владимира Павлова и ещё трёх фигурантов дела — Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. Следователи считают, что глава и сотрудники «Военторга» вместе с соучастниками продали министерству обороны по госконтрактам большую партию «Армейских несессеров» — наборов, включающих в себя бритвенные и швейные принадлежности, мыло, шампунь, зубную щётку и так далее. По контракту они получили 625 миллионов рублей, завысив фактическую стоимость товаров более чем на 400 миллионов рублей.

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#рф
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Россиянам объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами
Специалисты объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами
01 ноября 2024, 16:06

Фото: iStock/Grassetto

Специалисты компании Ikon Tyres разъяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами.
«Шипованные шины эффективно работают на обледеневших поверхностях и гладком льду, что важно при возникновении «черного льда» на дорогах или при частых выездах за город. При этом шипы контактируют с дорогой, вызывая акустический дискомфорт», — отметили в беседе с Газета.ру специалисты.

В то же время нешипованные шины имеют более мягкую и цепкую резиновую смесь протекторного слоя, они хорошо подходят для городских условий и заснеженных зимних дорог. Такие шины обеспечивают акустический комфорт и пониженное сопротивление качению.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила автомобилистов о неблагоприятной 2 ноября в Москве.

«Мы ожидаем уже осадки — дождь, снег, утром местами возможна гололедица, потому что температура воздуха в ночные часы уже будет в Москве от -1 до 1°С, по области до -2°С, и уже будет плотный северо-западный ветер. Сильный ветер будет способствовать подмерзанию осадков. Погода очень неблагоприятная с точки зрения дорожной ситуации. Завтра осадки в виде мокрого снега сохранятся и также сохранится гололедица», — отметила в беседе с RT Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 4 ноября в Москве произойдёт резкое снижение давления.

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«Эффект охлаждения»: Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве
Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица
01 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Наступил последний месяц осени. Как скоро ждать зимы и стоит ли все еще надеяться на положительные температуры?
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.
«Мы вступили в пору предзимья. Ждать теплых дождей не приходится. За 1 ноября выпадет большое количество осадков — до 20 мл по Московской области. Но это не самый неприятный элемент прогноза. Уже завтра, 2 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет близка к нулю или даже будет слабо отрицательная, дороги будут скользкие. Тем, кто не променял летнюю резину на зимнюю, советую пользоваться общественным транспортом», — сказала синоптик.

По ее словам, предстоящие праздники будут напоминать зимние, потому что ожидается снег и гололедица.
«Температура воздуха 3 и 4 ноября ночью -3°С, днем от -2°С до 3°С. Довольно сильный северо-западный ветер будет. Ветер создаст дополнительный эффект охлаждения. Одевайтесь уже почти по-зимнему», — заключила собеседница.

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Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
01 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе ожидаются дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«К устранению последствий непогоды привлекаются 657 бригад и 4 тыс. 322 единицы спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 19 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме. У энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что при возникновении технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220 или по телефонам Единой диспетчерской службы городских округов.

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