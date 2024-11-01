ВЦИОМ: 78,2% опрошенных россиян доверяют Путину

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Большая часть опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, при этом 75,8% одобряют его работу. Такие данные после опроса приводит ВЦИОМ.
Российскому президенту доверяют 78,2% респондентов, при этом 17,4% опрошенных россиян ему не доверяют. В то же время председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, и 19,8% не доверяют.
Еще 75,2% опрошенных одобряют деятельность Путина, не одобряют — 15,8%.
На сегодняшний день 36% респондентов на выборах в Госдуму проголосовали бы за «Единую Россию», 9,8% выбрали КПРФ, а 10,3% — ЛДПР. Еще 7% проголосовали за партию «Новые люди», а 3,7% отдали голоса за «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Опрос проводился 21-27 октября 2024 года. Всего опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
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Еще 75,2% опрошенных одобряют деятельность Путина, не одобряют — 15,8%.
На сегодняшний день 36% респондентов на выборах в Госдуму проголосовали бы за «Единую Россию», 9,8% выбрали КПРФ, а 10,3% — ЛДПР. Еще 7% проголосовали за партию «Новые люди», а 3,7% отдали голоса за «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Опрос проводился 21-27 октября 2024 года. Всего опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
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Элина Позднякова