ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Положительную оценку деятельности президента России Владимира Путина в период с 14 по 20 октября дали 75,8% граждан страны. На прямой вопрос о доверии главе государства положительный ответ дали 78,5% россиян.
Такие данные были получены в результате еженедельного опроса, проводимого специалистами Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Показатель тех, кто хорошо оценивает деятельность президента, по сравнению с прошлой неделей вырос на 1,1 процентных пункта. А доверять Путину стали на 1,4% больше респондентов.
Также увеличилось количество тех, кто положительно оценивает деятельность премьер-министра и правительства России. Работу кабинета министров одобряют 50,9% граждан России, а деятельность главы правительства Михаила Мишустина — 53,5% россиян.
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Александр Бойцов