ВЦИОМ: 79,4% россиян доверяют президенту Путину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Большинство опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину (79,4%), при этом 76,5% одобряют его работу на посту главы государства. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Так, Путину доверяют 79,4% опрошенных, при этом 16,5% не доверяют президенту. А вот главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,8% респондентов и 19,2% — не доверяют.
76,5% опрошенных россиян одобряют работу российского лидера, а 14,6% — не одобряют.
На сегодняшний день на выборах в Госдуму 38,2% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», 9,7% отдали бы голос за КПРФ, а 9,4% — за ЛДПР. 6,1% россиян выбрали бы партию «Новые люди», а 4,2% — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
При этом 11,8% заявили, что не стали бы принимать участие в выборах.
Опрос проводился 3 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
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76,5% опрошенных россиян одобряют работу российского лидера, а 14,6% — не одобряют.
На сегодняшний день на выборах в Госдуму 38,2% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», 9,7% отдали бы голос за КПРФ, а 9,4% — за ЛДПР. 6,1% россиян выбрали бы партию «Новые люди», а 4,2% — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
При этом 11,8% заявили, что не стали бы принимать участие в выборах.
Опрос проводился 3 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
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Элина Позднякова