Озвучена самая частая причина увольнений россиян

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко заявил, что одной из самых частых причин увольнения россиян являются обманутые ожидания.
«Кандидат на собеседовании договаривается с работодателем на определённый уровень дохода, согласовывает график и условия работы. Если же на деле всё выходит иначе — низкая оплата труда, задержка или даже невыплата заработной платы, переработки — человек принимает решение о смене работы», — пояснил в беседе с RT Семеренко.
В числе причин увольнений специалист назвал отсутствие карьерного роста, неподходящий уровень зарплаты, выгорание и стресс.
А благодаря исследованию «Мегамаркет» и Rambler&Co стало известно отношение россиян ко Дню матери. Так, выяснилось, что большинство граждан не знают, когда празднуется эта дата. Как пишут «Известия», из тех, кто знает о празднике, 57% опрошенных поздравляет всех близких, у которых есть дети, 43% — лишь своих мам и бабушек.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.
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Мелисса Тимофеева