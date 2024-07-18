ВЦИОМ: 81% населения России не испытывает негатива к другим нациям и мигрантам

Фото: iStock/Oleg Elkov
81% населения России не испытывает негативных эмоций к мигрантам, такое же число респондентов не боятся и не тревожатся из-за людей другой национальности. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, лишь 12% человек заявили о негативе к мигрантам.
Насчет исследования отношения к мигрантам Михаил Мамонов выступил на круглом столе на тему «Межнациональное единство как основа развития России» в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Руководитель департамента ВЦИОМ также отметил, что 79% россиян называют отношения с людьми разных наций как доброжелательные либо спокойные, а конфликтную оценку дают лишь 12% респондентов в столичных федеральных округах —Центральном и Северо-Западном.
По данным Мамонова, около 60% считают, что многонациональность России делают ее только сильнее, однако в стране также есть запрос на ужесточение миграционной политики: введении жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.
Читайте также:
Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине
ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину
Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны
«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — заявил Мамонов.
Руководитель департамента ВЦИОМ также отметил, что 79% россиян называют отношения с людьми разных наций как доброжелательные либо спокойные, а конфликтную оценку дают лишь 12% респондентов в столичных федеральных округах —Центральном и Северо-Западном.
По данным Мамонова, около 60% считают, что многонациональность России делают ее только сильнее, однако в стране также есть запрос на ужесточение миграционной политики: введении жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.
Читайте также:
Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине
ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину
Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны
Данил Пономарев