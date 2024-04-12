ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

Фото: сайт Кремля
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, снизился на 2,1% и составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Сообщается, что опрос проводился с 1 по 7 апреля. В нем поучаствовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.
В исследовании также затрагивался вопрос о доверии российскому правительству и председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным опроса, работу правительства РФ одобряют 56,2% респондентов, а деятельность председателя правительства Михаила Мишустина — 53,9% опрошенных.
Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
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В исследовании также затрагивался вопрос о доверии российскому правительству и председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным опроса, работу правительства РФ одобряют 56,2% респондентов, а деятельность председателя правительства Михаила Мишустина — 53,9% опрошенных.
Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
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Екатерина Коршунова