Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера

Фото: сайт Кремля
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
Сакс отметил, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие. По его мнению, россияне хотят сильного руководителя для своей страны, каким и является Путин.
Сакс подчеркнул, что глава российского государства всегда говорит то, что думает, поэтому Вашингтону придется искать способы взаимодействия с политиком. Экономист добавил, что Путин «очень умен и крут».
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процентов голосов по итогам обработки 100% протоколов.
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Сакс подчеркнул, что глава российского государства всегда говорит то, что думает, поэтому Вашингтону придется искать способы взаимодействия с политиком. Экономист добавил, что Путин «очень умен и крут».
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Екатерина Коршунова