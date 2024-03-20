Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Путиным его переизбрание и вопросы по расширению партнерства двух стран, а с Владимиром Зеленским обсудил сотрудничество в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.