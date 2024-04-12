Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в МИД на рабочую встречу

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Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломат прибыл в МИД РФ примерно в 11 часов по мск. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не объявляло о его вызове в министерство.
Причины визита и иные подробности в МИД России не уточнили.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны.
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Причины визита и иные подробности в МИД России не уточнили.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны.
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Екатерина Коршунова