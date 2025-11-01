ВЦИОМ: зумеры оказались самым патриотичным поколением России
Самым патриотичным поколением оказались зумеры: 88% молодежи согласились с утверждением «Я горжусь тем, что являюсь гражданином России». Об этом стало известно в результате исследования ВЦИОМ.
Младшие миллениалы (дети 1990-х, 1992–2000) оказались менее патриотичными — только 77% выразили гордость за своё гражданство, что стало самым низким показателем среди всех поколений.
Также выяснилось, что число россиян, считающих, что многонациональность делает страну сильной, снизилось на 4%, но по-прежнему составляет 60% опрошенных.
