ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8 процента россиян
Большинство россиян одобряют работу президента Владимира Путина. Об этом стало известно в результате опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Как оказалось, доверие Путину выразили 77,8% респондентов, недоверие — 17,1%. Правительство России одобряют 48,1% опрошенных, а премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59% граждан (20,3% — не доверяют).
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 33,6% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию». За ЛДПР готовы отдать голоса 11,4% опрошенных, за КПРФ — 10,1%, за «Новых людей» — 7,6%, за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 4,5%. Ещё 9,4% поддержали бы непарламентские партии.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 1% при доверительной вероятности 95%.
