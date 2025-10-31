Достижения.рф

Иноагенты ассоциируются у россиян с предателями

Фото: istockphoto/macky_ch

По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованного 31 октября на сайте, для 41% россиян понятие «иностранный агент» прежде всего ассоциируется с образом врага и предателя.



Опрос показал, что 75% граждан знают о законе об иноагентах или хотя бы слышали о нём — на пять процентных пунктов больше, чем в 2022 году.

Среди осведомлённых о законе, 65% считают присвоение статуса иностранного агента «скорее нужным» (в 2022 году так думали 54%). Наибольшую поддержку мера получила среди старших поколений — 70%, тогда как среди молодых этот показатель ниже: 53% у рожденных в 1992–2000 годах и 56% у тех, кто родился после 2001 года.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала музыкантов за исполнение песен иноагентов.

Никита Кротов

