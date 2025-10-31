Иноагенты ассоциируются у россиян с предателями
По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованного 31 октября на сайте, для 41% россиян понятие «иностранный агент» прежде всего ассоциируется с образом врага и предателя.
Опрос показал, что 75% граждан знают о законе об иноагентах или хотя бы слышали о нём — на пять процентных пунктов больше, чем в 2022 году.
Среди осведомлённых о законе, 65% считают присвоение статуса иностранного агента «скорее нужным» (в 2022 году так думали 54%). Наибольшую поддержку мера получила среди старших поколений — 70%, тогда как среди молодых этот показатель ниже: 53% у рожденных в 1992–2000 годах и 56% у тех, кто родился после 2001 года.
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала музыкантов за исполнение песен иноагентов.
