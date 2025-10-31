ВЦИОМ: Максим Галкин* стал самым узнаваемым иноагентом в России
Юморист Максим Галкин* стал самым узнаваемым иноагентом среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Всего юмориста назвали 28% респондентов. На втором месте певица Алла Пугачёва, о которой вспомнили 13% опрошенных, хотя официально она не имеет статуса иноагента. Далее следуют исполнитель Андрей Макаревич* (8%) и рэпер Моргенштерн* (7%).
Согласно исследованию, 57% опрошенных могут назвать хотя бы одного человека, признанного иностранным агентом. Для сравнения: в 2022 году таких было 48%.
Также выросло число россиян, одобряющих практику признания иноагентов: 65% считают это решение правильным, тогда как два года назад так отвечали 54%. Только 20% участников опроса выступили против самой процедуры присвоения статуса.
