Для подмосковных спасателей проводят обучение по первоначальной подготовке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжили обучение по первоначальной подготовке спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Обучение проводят на базе на базе территориального управления № 9 в городском округе Шатура.
Стоит отметить, что по окончанию обучения спасателей ждет квалификационный экзамен.
Читайте также:
Огнеборцы Мособлпожспаса перечислили самые частые причины пожаров
В подмосковной школе провели учебную эвакуацию и урок пожарной безопасности
В Истринском Доме Культуры прошли пожарно-тактические учения
«За время обучения по данной программе пожарные получают дополнительный объем информации по оказанию психологической и первой помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, а также по противопожарной подготовке. Специалисты изучают правила работы с пожарным инструментом, аварийно-спасательным оборудованием и навыки по его техническому обслуживанию, а также подобно знакомятся с обязанностями спасателя при выполнении задач по тушению пожаров и с навыками оказания первой помощи», — поделился заместитель начальника теруправления № 9 Александр Козьмин.
Читайте также:
Огнеборцы Мособлпожспаса перечислили самые частые причины пожаров
В подмосковной школе провели учебную эвакуацию и урок пожарной безопасности
В Истринском Доме Культуры прошли пожарно-тактические учения
Мира Полтева