Спасатели достали трех пропавших подростков из Саблинских пещер

Фото: официальная ВК-группа аварийно-спасательной службы ЛО
В Ленинградской области спасатели помогли троим подросткам выбраться из Саблинских пещер после того, как они пропали во время своего «путешествия» (несанкционированной экскурсии).
Инцидент произошёл в городе Тосно, где 16- и 17-летние юноши решили отправиться в пещеру Жемчужная. Они вошли внутрь около 8 утра, но не вернулись к назначенному времени, что вызвало беспокойство их друзей.
Друзья ребят обратились за помощью, и спасатели оперативно прибыли на место. После проведения поисковых работ специалисты обнаружили молодых людей и вывели их наружу.
Пострадавшие были переданы родственникам, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Как отмечают местные жители, в этом районе нелегальные экскурсии в пещеры проводятся довольно часто, что нередко приводит к подобным «происшествиям» — но не все заканчиваются столь благополучно.
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Друзья ребят обратились за помощью, и спасатели оперативно прибыли на место. После проведения поисковых работ специалисты обнаружили молодых людей и вывели их наружу.
Пострадавшие были переданы родственникам, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Как отмечают местные жители, в этом районе нелегальные экскурсии в пещеры проводятся довольно часто, что нередко приводит к подобным «происшествиям» — но не все заканчиваются столь благополучно.
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Мария Моисеева