Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»

Надежда Оболенцева (Фото: соцсети)
Светская львица и бизнесвумен Надежда Оболенцева снова нашла себе состоятельного мужа, уже четвертого по счету. На этот раз её избранником стал 60-летний миллиардер Евгений Швидлер. Несмотря на историю романов с богатыми мужчинами, сама Оболенцева заявляет, что деньги для нее не главное. На первом месте стоит успешность потенциального жениха в том, чем он занимается.
О романе с миллиардеромРоман Оболенцевой и Швидлера начался ещё в 2022 году. Тогда пара появилась вместе на дне рождения Романа Абрамовича, который проходил на его вилле в Израиле. Несмотря на разницу в возрасте — 19 лет — их отношения недавно привели к браку.
Новостью об официальном союзе поделилась в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
«Ооо! Светские новости, как называется, на разрыв: Евгений Швидлер сделал предложение Наде Оболенцевой, и пару недель назад у них уже была хупа. Надежда – уникальная женщина, и каждого своего возлюбленного доводит (до алтаря) хупы. Поздравляем эту power couple и продолжаем ставить лайки хале в инстаграме* основательницы интеллектуального клуба», — написала она в посте.Евгений Швидлер, родом из Уфы, давно переехал за границу и имеет гражданство США и Великобритании. Его состояние оценивается в миллиарды долларов, и он считается одним из самых влиятельных бизнесменов в своей сфере.
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Три прошлых брака и разводаДля Надежды брак с богачом Швидлером оказался четвёртым по счету.
Первым мужем был бизнесмен Денис Михайлов, ради которого Оболенцева разорвала помолвку с известным фигуристом Антоном Сихарулидзе. Вместе они пробыли три года, а затем разошлись.
Ее вторым супругом стал миллиардер Айрат Исхаков. Этот союз оказался ещё короче — всего два года. К тому же, он завершился скандалом: Исхаков требовал от Оболенцевой вернуть 900 тысяч долларов, которые он потратил «на нее» во время их совместной жизни.
В третий раз Надежда вышла за режиссёра Резо Гигинеишвили. Свадьба пары в 2019 году стала роскошным событием, однако уже через год отношения распались. Причины развода остались неизвестными, но ходили слухи о взаимных «обманутых ожиданиях».
Надежда Оболенцева (Фото: соцсети)
Что на горизонте?Прошлые три брака Оболенцевой будто специально оказывались один короче предыдущего. Несмотря на неудачи, Надежда не теряла веру найти «своего человека» и выстроить крепкие отношения.
Она всегда утверждала, что её выбор определяют не деньги, а успешность и талант мужчины.
«Если бы богатство мужчины имело для меня значение, у меня бы не было третьего брака. Для меня важно, чтобы мужчина состоялся», — объясняла светская львица свою позицию, хотя каждый ее супруг относился к числу очень «денежных» людей.Надежда пока не комментирует своё новое замужество. Многие из ее подписчиков отмечают, что Швидлер стал достойным продолжением в списке «влиятельных и успешных» избранников.
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Мария Моисеева