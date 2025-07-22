В Петербурге подростки зверски избили 17-летнюю девушку
В Приморском районе Санкт-Петербурга подростки заманили 17-летнюю девушку на встречу и жестоко напали. Об этом сообщает 78.ru.
По предварительным данным, пострадавшая с ушибами грудной клетки, головы и верхней губы была доставлена в больницу. Инцидент произошел возле станции метро «Пионерская», где на несовершеннолетнюю напали ее сверстники.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Мать девушки отметила, что дочь общалась с плохой компанией.
Напомним, в Петербурге внук задушил и утопил свою 75-летнюю бабушку.
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