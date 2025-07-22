В Гольяново группа молодых людей жестоко избивала 17-летнего юношу, снимая пытки на камеру

22 июля 2025, 09:37

В Гольяново группа молодых людей жестоко избила 17-летнего юношу

Фото: iStock/Dzurag

В Гольяново произошел шокирующий инцидент, в ходе которого группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, жестоко избивала 17-летнего молодого человека. Об этом стало известно благодаря расследованию команды «‎Осторожно, новости», которые раскопали подробности этого ужасного случая, написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.