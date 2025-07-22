В Гольяново группа молодых людей жестоко избивала 17-летнего юношу, снимая пытки на камеру
В Гольяново произошел шокирующий инцидент, в ходе которого группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, жестоко избивала 17-летнего молодого человека. Об этом стало известно благодаря расследованию команды «Осторожно, новости», которые раскопали подробности этого ужасного случая, написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
Согласно информации, молодые люди пытались вымогать деньги у жертвы. Когда парень отказался отдать деньги, его похитили и отвезли в лес, где устроили самосуд. В течение более 20 минут они пытали его, заставляя извиваться на земле. Все происходящее снималось на камеру, видео напоминает худшие образцы пыток. Ксения Собчак выразила свою тревогу по поводу этого инцидента и призвала к строгому наказанию для участников этой банды.
До этого появилась информация, что в Подмосковье пятимесячный мальчик впал в кому после проведения обрезания, которое было сделано на дому. Хирург, проводивший операцию, задержан, а на мать ребёнка заведены уголовные дела за неисполнение родительских обязанностей и нарушение миграционного учёта.
Ранее в Благовещенске произошел инцидент, который привлек внимание общественности: восьмиклассник стал жертвой насилия после того, как отказался отправить интимные фотографии шестикласснице.
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