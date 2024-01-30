Ввоз кормов с итальянского предприятия Hill's в Россию приостановили

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Ввоз кормов для домашних животных из итальянского предприятия компании Hill’s в Россию приостановят с 6 февраля. Причиной этого решения стала поставка продукции низкого качества, как сообщили на сайте Россельхознадзора.
Инспекция, проведенная в ноябре 2023 года, выявила нарушения как со стороны предприятия в Италии, так и со стороны производителей.
По результатам проверки обнаружены следующие нарушения: отсутствие лабораторного контроля за соответствием компонентов, указанных в маркировке, недостаточная термическая обработка сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие необходимой информации и документов о происхождении сырья.
Россельхознадзор отмечает, что поставки с нидерландского завода той же компании были приостановлены с августа прошлого года. Тогда было выявлено введение в заблуждение потребителей: в составе корма для кошек были обнаружены ДНК растительных компонентов, таких как горох, соя и рапс, которые не были заявлены на упаковке. Это свидетельствует о замене мясных ингредиентов на растительные с целью снижения затрат на производство.
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По результатам проверки обнаружены следующие нарушения: отсутствие лабораторного контроля за соответствием компонентов, указанных в маркировке, недостаточная термическая обработка сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие необходимой информации и документов о происхождении сырья.
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Артем Кузьмин