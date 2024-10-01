«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в свзи со смертью Добрынина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Вячеслава Добрынина, который скончался 1 октября в возрасте 78 лет.
«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина — замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство», — передает слова Путина телеграм-канал Кремля.
Певца и композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на третий инсульт 26 сентября. Спустя 5 дней Добрынин скончался в одной из московских клиник.
«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — отметил президент России.
Глава государства выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным Добрынина.
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