Актера Ливанова подключили к ИВЛ

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У актера и режиссера Василия Ливанова выявлены признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Его подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, у Ливанова оказался низким уровень кислорода в крови. Кроме того, врачи обнаружили рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Таким образом, было принято усилить интенсивную терапию Ливанову. Его также подключили к ИВЛ.
89-летний артист находится в отделении нейрореанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.
Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе.
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89-летний артист находится в отделении нейрореанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.
Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе.
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Элина Позднякова