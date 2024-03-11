Взорвался правый двигатель: самолёт из Москвы в Касабланку совершил аварийную посадку

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Самолёт, следовавший из Москвы в Касабланку, не долетел до пункта назначения почти 350 километров и совершил аварийную посадку в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным у него взорвался правый двигатель.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолёт авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в понедельник, в 7:43 по мск. Во время полёта пассажиры услышали громкий хлопок в районе правой турбины, после чего самолёт сильно наклонился на правый бок. Это произошло спустя час после взлёта.
Через какое-то время пилот смог выровнять судно, но пассажиров оповестили об аварийной посадке в Танжере.
В результате пилоты смогли успешно посадить самолёт. Пассажиров около двух часов не выпускали из салона, а затем пересадили на автобусы до Касабланки.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Теперь специалисты будут проводить технический осмотр самолёта, чтобы выяснить точные причины происшествия.
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Через какое-то время пилот смог выровнять судно, но пассажиров оповестили об аварийной посадке в Танжере.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Теперь специалисты будут проводить технический осмотр самолёта, чтобы выяснить точные причины происшествия.
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Анастасия Чинкова