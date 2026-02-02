Взорвавшая Владлена Татарского террористка впервые дала интервью

02 февраля 2026, 00:55

Взорвавшая Владлена Татарского Дарья Трепова* впервые дала интервью

Дарья Трепова (РИА Новости / Виталий Белоусов)

Дарья Трепова*, устроившая взрыв в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, впервые дала интервью. Его публикует телеканал «Россия 1».





Девушка затрудняется объяснить, что побудило её устроить террористический акт. Она рассказала, что после начала специальной военной операции (СВО) связалась со знакомым журналистом для передачи гуманитарной помощи. В дальнейшем он давал ей задания. Всё началось с пересылки книги о СВО. Позже её попросили познакомиться с Владленом Татарским. На встречах девушка использовала чужое имя и несколько месяцев встречалась с военкором.



«Я прекрасно понимала, что это могло обернуться очень большим сроком. Мне было интересно в этом участвовать. Когда дым развеялся, я пришла в себя. Я подумала, что туда петарду подложили. Я открываю телефон, а там все контакты удалены», — поделилась арестантка.