В Петербурге ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военного
В Санкт-Петербурге ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военного. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Фигурант связался с вербовщиком через мессенджер и выразил готовность совершить теракт в поддержку киевского режима. По указанию украинского куратора преступник получил оружие и провел разведку места жительства военнослужащего, готовясь к его убийству.
Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемого пистолет Макарова с патронами и устройством для бесшумной стрельбы. По факту произошедшего следственное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 205.5, часть 2 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.
