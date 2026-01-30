В Петербурге ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военного

30 января 2026, 10:05

ФСБ задержала украинского агента за подготовку убийства российского военного

Фото: iStock/Grigorenko

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военного. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.