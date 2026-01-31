Участвовавшим в операции «Паутина» дальнобойщикам предъявили еще одно обвинение

31 января 2026, 11:14

«Ъ»: Задействованным СБУ гражданам РФ предъявили еще одно обвинение

Фото:istockphoto/YakobchukOlena

Четырем водителям фур, которые, по версии следствия, использовались украинскими спецслужбами при атаке на российские военные аэродромы, предъявили дополнительное обвинение. Об этом пишет «Коммерсантъ».