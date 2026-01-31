Участвовавшим в операции «Паутина» дальнобойщикам предъявили еще одно обвинение
Четырем водителям фур, которые, по версии следствия, использовались украинскими спецслужбами при атаке на российские военные аэродромы, предъявили дополнительное обвинение. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Помимо обвинения в совершении теракта им инкриминировали незаконное приобретение и перевозку взрывчатых веществ организованной группой. Срок их содержания под стражей продлили до мая. Сами фигуранты вину не признают.
Следствие считает, что водители действовали в составе группы Артема и Екатерины Тимофеевых, которых, как утверждается, завербовала СБУ. По данным правоохранителей, Тимофеевы выехали из Челябинска и направлялись в разные регионы России, перевозя каркасные дома. В крышах конструкций, по версии следователей, спрятали беспилотники.
1 июня 2025 года ряд российских регионов подвергся атакам дронов, которые, предположительно, запускались из грузовиков. Удары, по данным публикаций, пришлись по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
