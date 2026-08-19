«Взрывная диарея» сразила тысячи жителей США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о крупнейшей вспышке циклоспороза в новейшей истории страны — лабораторно подтверждено 15 716 случаев, еще около 12 тысяч человек ожидают результатов анализов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Инфекция поразила 47 штатов, а также в округ Колумбия и Пуэрто-Рико. Медики госпитализировали 828 пациентов, два летальных исхода произошли в Мичигане. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрировали всего 1180 случаев.
Наибольшее число заболевших приходится на Мичиган (13 909), где за неделю прирост составил 11%. Всплеск связывают с салатом айсберг от Taylor Farms de Mexico, который подавали в ресторанах Taco Bell, также расследуются еще как минимум шесть кластеров с неустановленными источниками.
Возбудитель — паразит Cyclospora cayetanensis, передающийся через загрязненные пищу или воду. Симптомы включают водянистую диарею, тошноту, рвоту, боли в животе и слабость. Обычно они проявляются через одну-две недели и без лечения могут длиться более месяца.
Эксперты полагают, что реальное число пострадавших может быть выше из-за проблем с диагностикой и отчетностью, и рекомендуют врачам проводить специфические тесты на Cyclospora при подозрении.
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