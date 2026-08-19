«Взрывная диарея» сразила тысячи жителей США

19 августа 2026, 18:56

Более 15 тысяч человек заразились вызывающим диарею паразитом в США

Фото: iStock/DenBoma

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о крупнейшей вспышке циклоспороза в новейшей истории страны — лабораторно подтверждено 15 716 случаев, еще около 12 тысяч человек ожидают результатов анализов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.