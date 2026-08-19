На Пхукете задержали трёх россиян за управление бизнесом через подставных тайцев
На Пхукете в ходе масштабных проверок задержали троих граждан России. Как сообщает Telegram-канал Baza, правоохранители подозревают их в том, что они использовали тайцев в качестве номинальных владельцев бизнеса.
Рейды прошли в нескольких компаниях: от проката автомобилей и ресторанов до аптек, IT-фирм и международных школ. Всего полиция задержала 16 человек — десять тайцев и шестерых иностранцев. Среди них, помимо россиян, оказались двое граждан Канады и один уроженец Казахстана.
Власти Таиланда полагают, что иностранцы фактически управляли предприятиями, тогда как в документах владельцами значились местные жители. Такая схема позволяла обходить ограничения на ведение бизнеса и владение недвижимостью.
Этот рейд стал частью более масштабной кампании: ранее в Таиланде задержали ещё четверых россиян, связанных с недвижимостью на 11,6 млрд рублей. Сейчас власти проверяют 361 компанию. Их владельцев подозревают в незаконном захвате земли и использовании подставных акционеров.
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