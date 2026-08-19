На Пхукете задержали трёх россиян за управление бизнесом через подставных тайцев

19 августа 2026, 17:37

Фото: Istock/Diy13

На Пхукете в ходе масштабных проверок задержали троих граждан России. Как сообщает Telegram-канал Baza, правоохранители подозревают их в том, что они использовали тайцев в качестве номинальных владельцев бизнеса.