Ревнивый россиянин откусывал девушке ногти, оформлял кредиты и годами избивал

19 августа 2026, 18:40

В Краснокамске суд рассмотрит дело мужчины, который годами истязал сожительницу

Фото: Istock/blinow61

В Краснокамске суд рассмотрит дело 34-летнего мужчины. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», несколько лет он систематически истязал свою сожительницу: запрещал видеться со старшими детьми, контролировал каждый её шаг, угрожал убийством.