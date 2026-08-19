Ревнивый россиянин откусывал девушке ногти, оформлял кредиты и годами избивал
В Краснокамске суд рассмотрит дело 34-летнего мужчины. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», несколько лет он систематически истязал свою сожительницу: запрещал видеться со старшими детьми, контролировал каждый её шаг, угрожал убийством.
На отдыхе в Египте гражданин пытался задушить женщину и нанёс ей множественные удары, из-за чего на её теле остались гематомы. В другой раз он откусил ей несколько ногтей из-за недовольства маникюром. Избранник издевался над ней даже во время беременности.
Позже, когда женщина держала на руках новорождённую дочь, мужчина с размаху бросил ей в лицо бутылочку с детской смесью. Кроме того, гражданин оформил на неё кредиты на миллион рублей, заставил продать машину и присвоил деньги, а ещё вынудил уволиться с работы.
Женщина сбежала от него с дочерью в конце лета 2025 года и написала заявление в полицию. Сожитель вину не признаёт. В конце августа суд назначит заседание по статье об истязании беспомощного лица (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
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