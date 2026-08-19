Три члена семьи ушли под воду на глазах у отдыхающих

19 августа 2026, 17:55

The Sun: три члена семьи утонули на пляже в Британии

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Три члена одной семьи погибли во время купания на глазах у отдыхающих на южном побережье Великобритании. Об этом пишет местная газета The Sun.