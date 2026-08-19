Три члена семьи ушли под воду на глазах у отдыхающих
Три члена одной семьи погибли во время купания на глазах у отдыхающих на южном побережье Великобритании. Об этом пишет местная газета The Sun.
Трагедия произошла 18 августа на пляже в Шорхэме. Семья, состоящая из двух взрослых и двоих детей, находилась в воде, когда один ребенок запутался в рыболовной сети. Остальные родственники бросились на помощь, но сами ушли под воду.
Спасатели на шлюпках вытащили всех четверых из моря, медики провели сердечно-легочную реанимацию, однако троих спасти не смогли. Еще один ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
По информации немецкой газеты Bild, семья приехала на отдых из-за границы. Точные причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.
Ранее сообщалось, что студент из Африки утонул в озере в Брянске, в котором второй год подряд тонут первокурсники.
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