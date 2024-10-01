Мэр Избербаша Исаков задержан по подозрению во взятке, администрацию обыскивают

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Мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова взяли по подозрению во взятке на сумму в почти четыре миллиона рублей, передает ТАСС, ссылаясь на представителей Следственного комитета.
«Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы города Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — прокомментировали в ведомстве.Следователи считают, что фигурант получил взятку на сумму в 3,9 миллиона рублей от застройщика, чтобы чиновник превысил свои полномочия, отменив разрешение на постройку дома в городе.
В СК добавили, что скоро в отношении Исакова будет избрана мера пресечения.
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