В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки

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В Дагестане задержали по делу о взятке в 60 миллионов рублей бывшего замглавы Минобрнауки региона, проинформировали в СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.По информации следователей, в период с 2013 по 2023 гг. фигурант получил указанную сумму от руководителя коммерческой структуры за содействие в заключении госконтрактов на строительство и ремонт на объектах, подведомственных Минобрнауки.
Всего в деле фигурирует 15 госконтрактов, чья сумма составляет свыше 160 миллионов рублей.
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Никита Кротов