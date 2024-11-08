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В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержали по делу о взятке в 60 миллионов рублей бывшего замглавы Минобрнауки региона, проинформировали в СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
По информации следователей, в период с 2013 по 2023 гг. фигурант получил указанную сумму от руководителя коммерческой структуры за содействие в заключении госконтрактов на строительство и ремонт на объектах, подведомственных Минобрнауки.



Всего в деле фигурирует 15 госконтрактов, чья сумма составляет свыше 160 миллионов рублей.

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#мир
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#взятка
#деньги
#следственный комитет
#криминал
#минобрнауки
#новости
«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки
Родители заморили голодом двухлетнюю дочь в Комсомольска-на-Амуре
08 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/Motortion

В Комсомольске-на-Амуре родители намеренно заморили двухлетнюю дочь голодом. Ребенок умер от сильнейшего истощения. Подробности зверского убийство малышки приводит Shot.
По данным издания, 27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья придумали, как избавиться от собственной дочери и не вызвать подозрения. С июня они постоянно на долгое время лишали ребенка еды и воды. В первое время ребенок сильно плакал, но родители игнорировали девочку.

В конце октября малышка уже была сильно истощена и весила менее 10 кг. Она уже почти не могла передвигаться и совсем перестала плакать. Последние две недели родители-изверги равнодушно наблюдали, как их ребенок умирает у них на глазах. Двухлетняя девочка умерла 3 ноября.

Тело ребенка обнаружили родственники они и вызвали полицию. Сначала Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что девочка умерла из-за болезни, однако начали путаться в показаниях. А судмедэкспертиза с легкостью установила, что смерть малышки наступила от сильнейшего истощения.

Родителей арестовали. Оказалось, что они не имели постоянной работы. На учетах нигде не состояли и жили в квартире площадью 28 метров. По их словам, ребенка они не планировали и не хотели заниматься его воспитанием.

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Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер
В Новосибирске матери, выбросившей младенца в мусорный бак, дали шесть лет
08 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

Железнодорожный районный суд Новосибирской области вынес приговор 22-летней женщине, выбросившей своего новорожденного сына в мусорный контейнер. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК по Новосибирской области Анастасию Кулешову.
Сообщается, что суд признал ее виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Инцидент произошел 16 февраля, когда в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома был найден завернутый в полиэтиленовый пакет новорожденный мальчик. Благодаря оперативным действиям прохожего, который обнаружил ребенка, его удалось спасти. Мальчик провел в морозе не менее 30 минут, прежде чем его нашли.

Следствие установило, что женщина, проживавшая одна, родила здорового доношенного мальчика. Не желая исполнять родительские обязанности и опасаясь осуждения со стороны родственников, она оставила его в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика
ФСБ перекрыла канал поставки кокаина в Европу через РФ, изъяли тонну наркотика
08 ноября 2024, 10:12

Фото: iStock/Sergei Fyss

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сообщила о пресечении канала поставки латиноамериканского кокаина в страны Европейского Союза через территорию России. Об этом информирует РИА Новости.
В результате операции, проведенной в октябре 2024 года на российско-латвийской границе, было изъято 984 брикета кокаина общей массой более одной тонны, стоимостью на черном рынке около 3,5 миллиардов рублей.

По информации ФСБ, в ходе задержания двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили наркотики в высокотехнологичный тайник грузового автомобиля, удалось предотвратить дальнейшую транспортировку кокаина в ЕС. Кроме того, было установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина на территории России, для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области.

Во время извлечения наркотиков из тайника были задержаны также гражданин Эстонии и двое граждан России. В отношении всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Все они арестованы и находятся под следствием.

Ранее сообщалось, что нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области. Подробнее об этом в нашем материале.

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#наркотики
#фсб
#операции
#ес
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Муж и жена устроили нарколабораторию в своём подмосковном коттедже
08 ноября 2024, 09:14

Фото: iStock/Sergei Fyss

35-летнего жителя Москвы и его 36-летнюю жену задержали полицейские Пушкинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, супруги с февраля 2024 года занимались синтезированием наркотиков в своём частном доме, расположенном в одном из коттеджных посёлков. В одной из комнат дома полицейские обнаружили 21 канистру с химическими жидкостями, шесть ёмкостей с кристаллическим веществом, колбы, реактор, а также различные устройства для перемешивания и охлаждения», — говорится в сообщении.
Экспертиза около 500 граммов вещества, содержащегося в одной из ёмкостей, показала, что это наркотик мефедрон. Оставшееся вещество будет проверено в ходе дальнейшего расследования.

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#пушкинский округ
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Крыму задержан шпион, передававший данные о военных объектах в интересах Украины
ФСБ: житель Крыма передавал Киеву сведения о военных объектах и ПВО в Феодосии
08 ноября 2024, 08:37

Фото: iStock/Diy13

Управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как стало известно, задержанный собирал и передавал сведения о военных объектах и системах противовоздушной обороны Вооруженных сил России, расположенных в Феодосии.

По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии. Он использовал включенную геолокацию для сбора информации о расположении военных объектов и их деятельности.

В ходе допроса задержанный признался в своей деятельности и рассказал о способах передачи полученной информации. В настоящее время проводится расследование.

Ранее стало известно, что жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ. Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о российских военных.

До этого суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области
08 ноября 2024, 07:10

Фото: iStock/Heri Mardinal

В Московской области сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. В ходе операции был задержан владелец лаборатории, житель столицы, который арендовал ангар в деревне Ольховке для незаконной деятельности. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали мужчину на месте преступления и провели обыск помещения. В результате были обнаружены более девяти килограммов кристаллического вещества, а также емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Заключение эксперта подтвердило, что изъятое сухое вещество является мефедроном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное полицейские
#расследование
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После матча УЕФА в Амстердаме начались массовые атаки на израильтян
Израильские фанаты «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме
08 ноября 2024, 06:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» после матча с местным «Аяксом», который закончился поражением тель-авивской команды со счетом 5:0.
Портал Ynet сообщает, что люди в масках пытались ворваться в отели, где находились израильские болельщики. Столкновения произошли в нескольких районах города.

Один из пострадавших израильских фанатов заявил, что их окружили в отеле, и полиция не позволяет покинуть здание. По его словам, нападения сопровождались хаосом и отсутствием полицейской защиты.

Депутат кнессета Альмог Коэн сообщил, что в зону конфликта было направлено полицейское подкрепление.

Позже Times of Israel написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета для эвакуации израильтян из Амстердама. Нетаньяху также призвал власти Нидерландов принять меры для защиты израильских граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападения проявлением радикального терроризма и призвал к решительным действиям против агрессоров.

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#матч
#уефа
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В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения
На МКАД столкнулись и опрокинулись несколько автомобилей
08 ноября 2024, 05:12

Фото: iStock/Anton Novikov

На внутренней стороне 24-го км МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, что затруднило движение.
Движение ограничено на участке длиной 0,3 км и осуществляется только по одной из пяти полос.

Оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и данные о возможных пострадавших, уже работают на месте, как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В департаменте порекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты, обещая как можно скорее восстановить движение на участке.

3 ноября на Москворецкой набережной в столице один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей.

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#мкад
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#столкновение
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#telegram
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Пожар в научном центре хирургии в Москве, пять человек эвакуированы
В центре хирургии имени Петровского в Москве ликвидирован пожар
08 ноября 2024, 03:20

Фото: iStock/Ole Schwander

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар, передает ТАСС данные оперативных служб.
Очаг возгорания находился в кабинете МРТ на первом этаже здания на Литовском бульваре, 1А. В результате инцидента на втором и третьем этажах больницы возникло сильное задымление.

Пять человек были эвакуированы из реанимационного отделения, еще 16 пациентов переместили в безопасный блок, где их состояние контролируют специалисты.

В 23:30 открытое горение на площади 20 кв. м было ликвидировано, а позднее сообщили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее этой ночью в Норильске произошло крупное возгорание на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Пожар был оперативно локализован.

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