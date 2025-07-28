WhatsApp и Telegram могут заблокировать в РФ

28 июля 2025, 17:34

Клименко: режим работы мессенджеров в России неминуемо изменится

Фото: медиаархив Московской области

Ввод в работу национальной цифровой платформы MAX может привести к блокировке WhatsApp и Telegram. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики. Дело в анонимности этих мессенджеров, пояснил Герман Клименко. А договориться с зарубежными мессенджерами мешают санкции.







Вопрос некой жесткости по отношению к анонимным мессенджерам неизбежен. Вариантов развития событий может быть много. [...] Для нашего государства это понятная цель, и оставаться в том режиме, в котором мессенджеры работали раньше, уже не получится, — сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Если они уйдут в Max, туда за ними потянутся журналисты, за ними пойдут бизнесмены. Если в MAX начнется жизнь, то WhatsApp и Telegram ничего грозить не будет, поскольку они сами будут потихонечку усыхать. Однако если этого не случится, то тогда возможны ограничения против данных мессенджеров, — отметил Клименко в беседе с изданием «Москва 24».