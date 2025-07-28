В РКН отреагировали на слухи о блокировке VPN и Whatsapp*
РКН призвал доверять только официальным источникам на фоне слухов о VPN
Роскомнадзор (РКН) призвал россиян доверять только официальной информации о мессенджере WhatsApp* и VPN-сервисах.
Так в ведомстве отреагировали на слухи о блокировке соответствующих приложений в стране. ТАСС приводит заявление РКН в понедельник, 28 июля. Отмечается, что решение ограничить доступ принимается согласно законодательству, а информацию до населения доводят через официальные коммуникационные каналы.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — заявили в РКН.Накануне председатель информационного комитета ГД Сергей Боярский называл слухи о блокировке WhatsApp* в России «нелепым вбросом». Парламентарий таким образом высказался о заявлении журналистки Анастасии Кашеваровой, которая сообщила о блокировке VPN и WhatsApp* в стране с 1 августа.
*Принадлежит Meta*, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена.