WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России

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Вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России высока. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, слова которого приводит издание «Парламентская газета».
Заявление депутата прозвучало на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Нововведение обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранителям.
Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны, заявил Свинцов.
Также ранее депутат Олег Матвейчев заявлял, что через мессенджер поддерживают связь экстремистские организации. К тому же, WhatsApp не сотрудничает с правоохранителями для борьбы с ними.
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Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны, заявил Свинцов.
Также ранее депутат Олег Матвейчев заявлял, что через мессенджер поддерживают связь экстремистские организации. К тому же, WhatsApp не сотрудничает с правоохранителями для борьбы с ними.
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Анастасия Чинкова