Google: компания не ответственна за падение трафика YouTube в РФ

Для того, чтобы зарабатывать в доставке 175 тысяч рублей в месяц в Москве, нужно работать минимум 50-60 часов в неделю, что подразумевает 12-часовые смены при пятидневной рабочей неделе. Об этом рассказал корреспондент «Вечерней Москвы», устроившийся на работу курьером ради статьи. По его словам, за четыре часа работы ему удалось получить чуть больше 1000 рублей — порядка 60 тысяч в месяц.