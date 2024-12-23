Google: компания не ответственна за падение трафика YouTube в РФ

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Падение трафика видеохостинга YouTube в РФ ниже 20% от средних значений не связано с действиями Google. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Пресс-служба Google обратила внимание, что компании знает о сообщениях о том, что ряд людей не могут получить доступ к YouTube в Российской Федерации.
19 декабря в Роскомнадзоре объясняли, что компания Google, которой принадлежит YouTube, прекратила поддерживать инфраструктуры серверов в сетях связи в России, из-за этого и снижается качество работы видеохостинга.
Ранее сообщалось, что объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%. Уточнялось, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.
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«Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнули в Google.
19 декабря в Роскомнадзоре объясняли, что компания Google, которой принадлежит YouTube, прекратила поддерживать инфраструктуры серверов в сетях связи в России, из-за этого и снижается качество работы видеохостинга.
Ранее сообщалось, что объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%. Уточнялось, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.
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Ольга Енгалычева