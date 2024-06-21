Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.
Цель объединения заключается в создании цифровой платформы для продвижения бизнеса. Примечательно, что объединенная инфраструктура компаний станет базой для создания и развития нового цифрового рынка.
Благодаря созданию новой платформы многие представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный инструмент для продвижения продукции и услуг, добавили в пресс-службе. Уточняется, что география данного проекта затронет РФ, страны бывшего СНГ и страны глобального Юга.
Объединенную компанию возглавит Татьяна Бакальчук, а Роберт Мирзоян — глава Russ — займет пост главного исполнительного директора.
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Благодаря созданию новой платформы многие представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный инструмент для продвижения продукции и услуг, добавили в пресс-службе. Уточняется, что география данного проекта затронет РФ, страны бывшего СНГ и страны глобального Юга.
Объединенную компанию возглавит Татьяна Бакальчук, а Роберт Мирзоян — глава Russ — займет пост главного исполнительного директора.
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Екатерина Коршунова