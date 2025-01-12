На складе IKEA в Польше обнаружили 240 противотанковых мин

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В Польше на складе магазина IKEA, продающего товары для дома, обнаружили 240 противотанковых мин. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что их обнаружили только спустя девять дней после отгрузки. В халатности подозревают военнослужащих вооружённых сил Польши. За это им грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что полицейские в Польше проверяют происхождение обнаруженного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Объект был обнаружен в районе города Простки. По одной из версий, это может быть метеорологический зон, прилетевший с территории Калининградской области России. Ранее в Варминско-Мазурском воеводстве уже обнаруживали такие объекты.
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Анастасия Чинкова