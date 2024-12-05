Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ

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Объединенная компания Wildberries и Russ вводит механизм возврата покупок с помощью QR-кодов, что позволит покупателям возвращать товары на любом пункте выдачи заказов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Соответствующие изменения также упростят процедуру возврата для сотрудников ПВЗ, сокращая время обработки запросов. Уточняется, что инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у пользователей со временем и скоро станет доступен для всех.
Напомним, что раньше вернуть товар можно было только в том пункте выдачи, где заказ был получен.
Ранее сообщалось, что товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что раньше вернуть товар можно было только в том пункте выдачи, где заказ был получен.
Ранее сообщалось, что товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова