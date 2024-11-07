Wildberries объявила о запуске своей сети заправок

Svetlana Verbitskaya
Компании Wildberries и Russ объявили о запуске собственной сети автозаправочных станций (АЗС). Об этом информирует РБК.
Сообщается, что заправиться на новых станциях уже могут водители, работающие на Wildberries и Russ. В ближайшее время доступ к АЗС будет расширен для водителей-партнеров, а в дальнейшем планируется открыть заправки и для всех автомобилистов.
Отмечается, что новые АЗС расположены на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям значительно сэкономить время на заправку и сократить затраты на логистику. Для клиентов предусмотрены более выгодные условия заправки.
Чтобы воспользоваться услугами, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции через приложение WB Drive. Оплата топлива возможна бесконтактным способом либо через мобильное приложение, либо с помощью топливной карты компании.
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Отмечается, что новые АЗС расположены на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям значительно сэкономить время на заправку и сократить затраты на логистику. Для клиентов предусмотрены более выгодные условия заправки.
Чтобы воспользоваться услугами, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции через приложение WB Drive. Оплата топлива возможна бесконтактным способом либо через мобильное приложение, либо с помощью топливной карты компании.
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Дарья Осипова