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Wildberries пытается заменить «Почту России» и начинает отправлять посылки через пункты выдачи

Wildberries и Russ начнут отправлять посылки клиентов через пункты выдачи
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Wildberries совместно с Russ запускает новый сервис под названием WB Track, который позволит клиентам отправлять свои посылки через пункты выдачи. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране», — рассказали в пресс-службе компании агентству.

Стоимость отправления посылки будет зависеть от ее габаритов. Последнее также повлияет и на сроки доставки. К тому же учитывается и дальность отправления. К примеру, из Москвы в Санкт-Петербург посылка будет идти один день, а из столицы в Хабаровск около восьми дней.

На сегодняшний день в России и странах СНГ функционирует почти 60 тысяч пунктов выдачи заказов Wildberries.

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22-летний принц скончался от редкой генетической болезни
09 марта 2025, 22:40

Фото: iStock/ NetPix

Принц Люксембурга Фредерик скончался в 22 года из-за тяжелого заболевания. О кончине Фредерика сообщил таблоид TMZ со ссылкой на его родителей, принц Роберт Люксембургский и Джулия.
Мама и папа принца поделились, что Фредерик ушел из жизни 1 марта. Накануне смерти, 28 февраля, молодой человек попрощался со своими родными, сказав добрые и мудрые слова.

«Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание», — откровенничали родители.

Роберт Люксембургский отметил, что в последние дни сын практически не мог говорить, но спросил его: «Папа, ты гордишься мной?». Ответ был простым, и принц его слышал много раз.

Фредерик страдал от редкого генетического заболевания POLG — митохондриальной болезни. Страшный диагноз ему поставили в 14 лет. У принца остались старшие сестра и брат — Шарлотта и Александр.

Близкие Фредерика собираются и дальше помогать фонду, который изучает это заболевание, от имени Фредерика.

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Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы
09 марта 2025, 13:38

Фото: iStock/dehooks

Несколько новых выбросов мазута обнаружены на пляжах Анапы после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что выбросы были зафиксированы командами муниципалитетов Краснодарского края в ходе мониторинга своих участков территории.

На двух участках обнаружения мазута работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые выбросы нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.

Кроме того, повторные выбросы мазута выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.

В оперштабе подчеркнули, что новые фракции нефтепродуктов ликвидируются в первую очередь.

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#экология
#загрязнение
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Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем
09 марта 2025, 12:54

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поздравил знаменитую артистку театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Сегодня, 9 марта, легендарная исполнительница роли кавалерист-девицы Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» отмечает своё 85-летие.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер отметил яркий, щедрый и самобытный талант актрисы, которым на протяжении более чем полувека восхищаются миллионы зрителей.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии. Миллионы ценителей искусства восхищаются Вашим неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — написал Путин в тексте поздравления.

В заключение президент пожелал любимице публики здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Её кинодебютом после окончания ГИТИСа стала роль Шурочки Азаровой в военно-патриотической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». По иронии судьбы это произведение было написано в 1940 году, в год рождения актрисы.

Среди её заметных киноработ можно вспомнить также «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. За великим Андреем Мироновым, сыгравшим в экранизации Джерома К. Джерома сразу шесть (!) ролей, Голубкина была замужем вплоть до смерти актёра в 1987 году. Больше замуж заслуженная и народная артистка России не вышла.

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#актриса
#артист
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«74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском
09 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/bastan

Представители цыганской общины в населённом пункте Коркино в Челябинской области начали продавать свои роскошные дома. Объявления о продаже особняков стали появляться после волны погромов, прокатившейся по городку осенью 2024 года.
О том, что «цыганские бароны» решили перепродать свои дома-дворцы, рассказал портал «74.ру». По информации сетевого издания, цены на элитные объекты недвижимости колеблются в пределах от восьми до 16 миллионов рублей. Также на сайте опубликованы фотографии коттеджей. Можно увидеть, что интерьеры домов выдержаны в традиционно-ярких расцветках и украшены богатым декором. Внутренние помещения обставлены дорогой мебелью, стены украшены фресками, наличествует вся необходимая бытовая техника.

Напомним, осенью жители Коркино вышли на стихийный сход в центре населённого пункта, который закончился погромами. Поводом стало убийство представителями цыганской диаспоры 40-летней местной женщины, которая работала в такси. Для ликвидации беспорядков были мобилизованы сотрудники силовых структур, привлекался даже спецназ.

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#дома
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В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне
Депутат Госдумы Нилов: В мае и июне россиян ждут дополнительные выходные
09 марта 2025, 08:19

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. Об этих особенностях рабочего календаря в 2025 году напомнил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР.
Он уточнил, что такая ситуация с так называемыми «длинными» выходными в мае и июне сложилась из-за того, что в текущем и предыдущем месяцах праздники выпадали на выходные дни. Полагающиеся россиянам дни отдыха было решено присоединить к майским праздникам и к Дню России.

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — сказал парламентарий.

Нилов напомнил, что Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпал в этом году на субботу, а День защитника Отечества (23 февраля) пришёлся на воскресенье.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал депутат.

Он пояснил, что решение о переносе выходных дней принимается правительством РФ и кабинет министров пользуется этим правом ежегодно. При этом сохраняется баланс рабочих и выходных дней, закреплённых в Трудовом кодексе, но оптимизируется рабочий график и создаются более комфортные условия для работы и отдыха граждан, подчеркнул Нилов.

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