Wildberries пытается заменить «Почту России» и начинает отправлять посылки через пункты выдачи

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Компания Wildberries совместно с Russ запускает новый сервис под названием WB Track, который позволит клиентам отправлять свои посылки через пункты выдачи. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране», — рассказали в пресс-службе компании агентству.
Стоимость отправления посылки будет зависеть от ее габаритов. Последнее также повлияет и на сроки доставки. К тому же учитывается и дальность отправления. К примеру, из Москвы в Санкт-Петербург посылка будет идти один день, а из столицы в Хабаровск около восьми дней.
На сегодняшний день в России и странах СНГ функционирует почти 60 тысяч пунктов выдачи заказов Wildberries.
Читайте также:
Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы
«74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском
Стала известна республика с самым низким пенсионным возрастом в мире
Иван Мусатов