Владельцы ПВЗ Wildberriesв Подмосковье украли товары со своей же точки на ₽5 млн

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Владельцы подмосковного пункта выдачи Wildberries украли товар с собственной точки более, чем на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Shot проверка».
Владелец ПВЗ в Бронницах Рубен А. и его товарищ Байрам Х. решили воспользоваться воровской схемой — мужчины покупали в сети аккаунты Wildberries и заказывали с них дорогие товары, среди которых квадрокоптеры, оригинальные сумки и куртки популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и других). Затем Байрам оформляли возврат на склад маркетплейса.
После этого молодые люди собирали заказанное в коробку для возвратов, но когда за товарами приезжал автомобиль WB, они подменяли её на такую же, но с ширпотребом, а оригинальные товары оставляли себе.
За два месяца им удалось награбить 93 товара на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. Когда на сладе заметили неладное, в GDP пришли сотрудники полиции.
«Предприимчивых» ребят задержали, они признались в содеянном. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии.
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После этого молодые люди собирали заказанное в коробку для возвратов, но когда за товарами приезжал автомобиль WB, они подменяли её на такую же, но с ширпотребом, а оригинальные товары оставляли себе.
«Предприимчивых» ребят задержали, они признались в содеянном. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии.
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Алина Юрчак