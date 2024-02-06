Wildberries выплатил продавцам третью компенсацию за сгоревший в Шушарах товар

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Онлайн-ретейлер Wildberries перечислил третью компенсацию продавцам, чья продукция сгорела на складе в Шушарах. Об этом сообщает Телеграм-канал маркетплейса.
«Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля. Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд рублей», — сказано в сообщении.Две предыдущие выплаты были совершены 15 и 29 января. В компании уточнили, что сумма не окончательная и еще будет менять. Также продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить средства.
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