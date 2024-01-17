Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек

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Сара из Торонто 10 лет не занималась интимом, поскольку стеснялась своей внешности. После 30 лет она стала наведываться в секс-клубы, чтобы избавиться от комплексов. Девушка поделилась, что в ноябре 2023 года вместе с друзьями явилась «на экскурсию» в один из свингерских клубов города. Сара призналась, что они хотели понаблюдать, как занимаются сексом другие люди. Но девушка застала оргию, которую не ожидала увидеть.
Компания из 13 человек отмечала день рождения в клубе. Позже они поднялись на второй этаж, а рассказчица с товарищами пошли за ними.
«И вот они сидят там, а потом начинают беспорядочно целоваться и трогать друг друга. И мы такие: «О господи», <...> — Нам достался билет в первый ряд, и мы смотрели как 13 человек этим занимаются», — поделилась воспоминаниями девушка.Девушка признала, что зрелище было интересным. Сара также отметила, что для многих людей посещение подобных мероприятий наверняка кажется чем-то чрезмерным, одна ей они помогли улучшить психологическое состояние.
Канадка заявила, что научилась любить свое тело, находясь рядом с людьми, которые ее не осуждают.
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