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Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек

Daily Star: Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на массовую оргию
17 января 2024, 10:59
Фото: istock / Dziggyfoto

Фото: istock / Dziggyfoto

В Канаде женщина пошла в свингер-клуб с друзьями и наткнулась на оргию, в которой участвовали сразу 13 человек. Об этом пишет Daily Star.

Сара из Торонто 10 лет не занималась интимом, поскольку стеснялась своей внешности. После 30 лет она стала наведываться в секс-клубы, чтобы избавиться от комплексов. Девушка поделилась, что в ноябре 2023 года вместе с друзьями явилась «на экскурсию» в один из свингерских клубов города. Сара призналась, что они хотели понаблюдать, как занимаются сексом другие люди. Но девушка застала оргию, которую не ожидала увидеть.

Компания из 13 человек отмечала день рождения в клубе. Позже они поднялись на второй этаж, а рассказчица с товарищами пошли за ними.


«И вот они сидят там, а потом начинают беспорядочно целоваться и трогать друг друга. И мы такие: «О господи», <...> — Нам достался билет в первый ряд, и мы смотрели как 13 человек этим занимаются», — поделилась воспоминаниями девушка.
Девушка признала, что зрелище было интересным. Сара также отметила, что для многих людей посещение подобных мероприятий наверняка кажется чем-то чрезмерным, одна ей они помогли улучшить психологическое состояние.

Канадка заявила, что научилась любить свое тело, находясь рядом с людьми, которые ее не осуждают.

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Воробьёв объявил о завершении основных работ в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске
17 января 2024, 11:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все основные работы в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске завершены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В новогодние праздники там произошла коммунальная авария, и многие жители остались без тепла.
«Екатерина Козелкова живёт на улице Колхозной в Солнечногорске. На одной из встреч с жителями она рассказала, что в её доме холодно – он запитан от котельной «ГЭМЗ», на которой произошла авария. Сейчас все основные работы в котельной завершили. Чтобы обеспечить её бесперебойную работу, вместе с «Газпром теплоэнерго» установили четыре блочно-модульные котельные. Они догревают теплоноситель до необходимых температур», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что тепло в дома уже пришло, батареи горячие.

Накануне губернатор посетил квартиру Екатерины Козелковой в доме №32 по ул. Колхозной, где она живёт вместе с трёхлетним сыном Тимуром.

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#теплоснабжение
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#подмосковье
#московская область
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В Щёлковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды
17 января 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

35-тысячные роды приняли в Щелковском перинатальном центре с момента открытия медучреждения в конце августа 2017 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Юбилейные» роды проходили с использованием кесарева сечения. На свет появилась девочка весом 3 килограмма и ростом 50 см. Мама и дочь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — цитируются в сообщении слова главного врача Щелковского перинатального центра Андрея Пастернака.

Он добавил, что центр постоянно развивается, и местом рожать сюда приезжают не только из разных округов Подмосковья, но и из других регионов.

В министерстве также напомнили, что в Московской области есть интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена вся информация о родовспоможении в регионе. Кроме того, для будущих мам работает кол-центр, сотрудники которого готовы ответить на все вопросы. Центр работает каждый день с восьми утра до восьми вечера, телефон: 8 (800) 550-30-03, звонок бесплатный.

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#новорождённые
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В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом
17 января 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

ДТП с участием грузовика Scania и легковой машины Nissan Teana произошло в Клину на пересечении Ленинградского шоссе с Литейной улицей, водителю легкового автомобиля помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Произошло боковое столкновение. В Службу-112 позвонили очевидцы аварии. Прибыв на место, спасатели в первую очередь отключили аккумулятор легковой машины, чтобы не загорелось топливо. Затем они на жёстких носилках перенесли 57-летнего водителя в автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и повреждение внутренних органов. Водитель грузовика не пострадал.

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#клин
#спасатели
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В Истре устраняют последствия обрыва воздушной кабельной линии
17 января 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Над федеральной трассой М-9 «Балтия» минувшей ночью произошёл обрыв воздушной кабельной линии. Без электричества остались жители деревень Юрьево, Обушково, Чесноково и Козенки. Последствия ЧП устраняются, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
«С поздней ночи на месте происшествия работает аварийная бригада «Россети». Уже установлено два генератора. Дополнительно на место ЧП подвозят ещё три, чтобы по временной схеме запитать электричеством сразу четыре населённых пункта», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По информации ПАО «Россети», работу планируют завершить до вечера 17 января.

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#татьяна витушева
#энергетика
#московская область
#подмосковье
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На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды
17 января 2024, 10:17

Фото: iStock/MarianVejcik

Движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали приостановлено сегодня, 17 января, из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал «Автодор».
Отмечается, что временно нет движения на участке 684–836 км. Автомобилистов просят не совершать дальние поездки в ближайшее время.

Согласно информации ГУ МЧС по Татарстану, сегодня днем ожидаются порывы ветра 17–22 м/с, ухудшение видимости из-за метели, а также образование снежных заносов на дороге. Всех водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снегопады и сугробы. А в сам праздник Крещения Господня в Москве наступит оттепель.

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#снег
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В России наблюдаются сбои в работе WhatsApp
17 января 2024, 10:09

Фото: iStock/ipuwadol

Пользователи WhatsApp из России сообщают о сбоях в работе приложения, соответствующая статистика опубликована на сайте «Сбой.рф».
На портале сообщается, что массовые сбои в работе мессенджера начались вечером 16 января. В настоящий момент поступило уже около 1,3 тысяч жалоб.

Также известно, что чаще всего на работу приложения жалуются жители Башкирии (53 процента). Однако, сбои также происходят в Татарстане (15 процентов), Москве (14 процентов), Самарской (10 процентов) и Нижегородской областях (2 процентов).

При этом, с чем могут быть связаны столь масштабные неполадки в работе WhatsApp — пока остаётся неизвестным.

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Кипр оказался обеспокоен массовым уходом крупного российского бизнеса
«Phileleftheros»: крупные российские компании массово покидают Кипр
17 января 2024, 10:06

Фото: istock / Jean-Marc Pierard

Крупные предприятия из России начали покидать Кипр. Это может привести к серьёзнейшему урону для местной финансовой сферы. Об этом информирует местный портал «Филелефтерос».

В материале указано, что данные событие спровоцируют изменения положения дел в банковской сфере. Остановить данный процесс не получится по причине продолжения перемещения принадлежащих россиянам компаниям, которые были зарегистрированы на острове.

«Двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили о том, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие», — пишет издание.
До этого сообщалось, что ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Депутат Красногорска стал призером премии на форуме «Малая Родина - Сила России»
17 января 2024, 09:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Депутат Совета Сергей Сюрин стал призером Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводилась в рамках муниципального Форума «Малая Родина - Сила России».

«От всей души поздравляю директора образовательного центра «Созвездие», депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Сюрина, занявшего второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Сергей участвовал в премии с проектом комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР «Андрюшка», который направлен на помощь ребятам с особенностями здоровья. Проект выиграл в номинации «Защита Отечества – общее дело».

Стоит отметить, что за время работы проекта он показывает хорошую динамику в здоровье детей, которые проходили реабилитацию в центре «Созвездие».

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На дороги Подмосковья утром 17 января выехали более 680 тыс автомобилей
17 января 2024, 09:39

Фото: iStock/Erich Fend

Более 683 тысяч машин зафиксировано на дорогах Московской области утром в среду, 17 января, загруженность трасс оценивается в четыре балла, при этом движение в сторону столицы на нескольких шоссе затруднено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Основные затруднения наблюдаются на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Осташковское, Носовихинское, Можайское, Новорижское, Киевское, Каширское и Калужское, а также на федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», А-105, М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.

Водителей просят строго следовать требованиям дорожных знаков, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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#московская область
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