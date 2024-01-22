Женщина подарила супругу собаку и пожаловалась на испорченную сексуальную жизнь

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В Соединенных Штатах пес, которого взяли из приюта, испортил хозяйке сексуальную жизнь. Об этом пишет Kidspot.com.au.
Как утверждает женщина, ее супруг давно хотел завести питомца. Она захотела сделать ему сюрприз и подарила на день рождения собаку по кличке Рози. Все было хорошо, до тех пор, пока зверь не начал забираться на постель и даже ложиться между супругами. Женщина рассказала, что собака даже во время секса начала приходить и наблюдать за происходящим.
«У меня это определенно отбивало всякое желание продолжать. <...> Причем стоило ей попасться мне на глаза, и я уже не могла думать ни о чем другом», — поделилась американка.
Теперь она жалеет, что не обсудила правила для животных в доме с партнером заранее. При этом, она очень любит Рози и ни за что не отдаст ее в другую семью.
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Алина Юрчак