NYP: отказ Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы на финансирование

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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с РФ сорвал шансы Украины на финансирование Запада. Об этом сообщает The New York Post.
Автор материала сообщает, что западные инвесторы осознают, что «разбомбленные технологические стартапы не принесут доход от капитала». Отмечается, что финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению собственных денежных средств в Киев, однако сделать это они готовы исключительно в случае прекращения боевых действий.
Уточняется, что во время встречи в Давосе Зеленский ухудшил ситуацию для Украины своими заявлениями о том, что вновь отказывается проводить переговоры с РФ.
Ранее сообщалось, что Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней.
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Уточняется, что во время встречи в Давосе Зеленский ухудшил ситуацию для Украины своими заявлениями о том, что вновь отказывается проводить переговоры с РФ.
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Екатерина Коршунова