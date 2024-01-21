NYP: отказ Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы на финансирование

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации. Так Захарова прокомментировала решение властей ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе.