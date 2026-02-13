WSJ: в США военные приняли воздушные шары за дроны наркокартелей
Пограничная служба США в штате Техас применила секретную лазерную систему против воздушных целей, которые приняли за беспилотники мексиканских наркокартелей. Позже выяснилось, что объекты, вероятнее всего, были обычными воздушными шарами.
Как сообщает Wall Street Journal, инцидент произошёл во время временного закрытия воздушного пространства рядом с международным аэропортом Международный аэропорт Эль-Пасо. Ограничения ввело Федеральное управление гражданской авиации США из соображений безопасности, однако в тот же день из сняли.
Сотрудники таможенной и пограничной службы задействовали сверхсекретную лазерную установку, разработанную Пентагоном, чтобы уничтожить предполагаемые дроны на южной границе. Операция проводилась на фоне опасений, что беспилотники могут использоваться наркокартелями.
Позднее стало известно, что причиной закрытия воздушного пространства стало недопонимание между авиационным регулятором и военными по поводу испытаний средств борьбы с дронами. После уточнения обстоятельств ограничения отменили.
