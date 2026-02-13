WSJ: в США военные приняли воздушные шары за дроны наркокартелей

13 февраля 2026, 04:20

Фото: iStock/s1llu

Пограничная служба США в штате Техас применила секретную лазерную систему против воздушных целей, которые приняли за беспилотники мексиканских наркокартелей. Позже выяснилось, что объекты, вероятнее всего, были обычными воздушными шарами.